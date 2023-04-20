Депутаты Мажилиса предложили 8 инициатив по борьбе с синтетическими наркотиками

Впервые тема борьбы с синтетическими наркотиками была поднята на площадке Совета по молодежной политике при Президенте РК в августе 2022 года. Члены Совета, в том числе коллега по фракции Динара Наумова, актуализировали данный вопрос и озвученные ими идеи были приняты в работу государственными органами.

В дальнейшем вопрос противодействия "синтетике" прозвучал в Послании главы государства от 1 сентября 2022 года и был включен в предвыборную платформу президента.





В рамках указанных стратегических документов был разработан Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. Необходимо отметить, что подобного рода плана не было с 2016 года. Таким образом, Совет по молодежной политике дал толчок для системной работы, объединив работу ключевых ведомств.