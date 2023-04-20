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Депутаты Мажилиса предложили 8 инициатив по борьбе с синтетическими наркотиками

Депутаты Мажилиса предложили 8 инициатив по борьбе с синтетическими наркотиками Фото: ДП Астаны
20 апреля с депутатским запросом к премьер-министру Алихану Смаилову обратились члены фракции Respublica, сообщает Zakon.kz.
Их запрос связан с острой необходимостью принятия мер по противодействию распространения синтетических наркотиков в Казахстане.

Согласно официальной статистике, ежегодно в стране возрастает количество изъятых синтетических наркотиков, что свидетельствует об активном замещении "традиционных" наркотиков их синтетическими аналогами. Так, в 2019-2021 гг. МВД изъято 263,6 кг синтетических видов наркотиков, стоимость которых на "черном рынке" могла бы составить более 5,1 млрд тенге. С начала 2023 года из незаконного оборота изъято более 88 кг синтетических наркотиков стоимостью 1,7 млрд тенге.
"Особую тревогу вызывает популярность синтетических наркотиков среди молодежи (от 15 до 28 лет) из-за доступности и дешевизны, вытеснивших "тяжелые" наркотики. В основном эти преступления совершаются лицами в возрасте от 21 до 29 лет – 5343, или 15,5% из числа зарегистрированных наркопреступлений (34 316)", – сказали депутаты.
Как отметили депутаты, в разрезе потребляемых психоактивных веществ отмечается тенденция роста числа лиц, зависимых от новых, так называемых "синтетических наркотиков".
"За шесть лет данный контингент вырос более чем в 17 раз среди детского и взрослого населения (с 40 пациентов в 2017 году до 694 на 1 апреля 2023 года)", – сказали депутаты.
Наркоторговцы активно наладили местное производство "синтетики", о чем свидетельствует динамика роста ликвидированных нарколабораторий. С 2018 по 2022 год МВД и КНБ было ликвидировано 106 нарколабораторий, с 2019 по 2022 год было изъято 654,1 кг синтетических наркотиков.

Впервые тема борьбы с синтетическими наркотиками была поднята на площадке Совета по молодежной политике при Президенте РК в августе 2022 года. Члены Совета, в том числе коллега по фракции Динара Наумова, актуализировали данный вопрос и озвученные ими идеи были приняты в работу государственными органами.

В дальнейшем вопрос противодействия "синтетике" прозвучал в Послании главы государства от 1 сентября 2022 года и был включен в предвыборную платформу президента.

В рамках указанных стратегических документов был разработан Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. Необходимо отметить, что подобного рода плана не было с 2016 года. Таким образом, Совет по молодежной политике дал толчок для системной работы, объединив работу ключевых ведомств.

Как отмечают депутаты, вместе с тем указанный Комплексный план до сих пор не принят.
"Утверждение плана затягивается, срок принятия перенесен с марта на июль 2023 года. Если необходимо рассмотреть проблемы, тормозящие принятие и реализацию данного плана, то нужно заново собрать рабочую группу в составе заинтересованных ЦГО, МИО, НПО, а также членов Совета по молодежной политике при Президенте РК". Депутаты
Члены фракции партии Respublica предлагают:

1. Ужесточение законодательства: усилить ответственность за организацию деятельности подпольных нарколабораторий и оборот "конструкторов", используемых при изготовлении синтетических наркотиков.
В ст. 299-1 УК РК ввести квалифицирующий признак привлечение к уголовной ответственности за вербовку лиц к незаконному обороту наркотиков, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем.

2. Сократить сроки производства судебной экспертизы синтетических наркотиков путем внесения изменений в соответствующие НПА в целях своевременного избрания меры пресечения.

3. Упростить механизм внесения под контроль новых видов наркотиков, прекурсоров, иных веществ и оборудования, используемых для их изготовления.

4. Оснастить все территориальные подразделения УПН современными аппаратно-программными комплексами для выявления противоправных конвентов (TRITON, ARGUS и др.) с их подключением к широкополосному интернету в обход единого шлюза МВД.

5. Разработать и направить в таможенные и пограничные органы методические рекомендации по выявлению лабораторного оборудования и прекурсоров, используемых для организации нарколабораторий по изготовлению наркотических средств и психотропных веществ. Обеспечить подразделения Пограничной службы досмотровым оборудованием, техническими средствами пограничного контроля.

6. Усилить программы профилактики через организацию и проведение мероприятий и кампаний, направленных на повышение осведомленности населения о рисках и опасностях синтетических наркотиков, а также пропаганду здорового образа жизни путем работы с молодежью и вовлечения общественных организаций.

7. Финансировать исследования, направленные на изучение синтетических наркотиков, их воздействия на организм человека и разработку новых методов лечения и реабилитации зависимых.

8. Организовать обучение и повышение квалификации специалистов: организация специализированных курсов и семинаров для правоохранителей, медицинских работников, педагогов и социальных служб, направленных на повышение их профессиональной подготовки в области противодействия распространению синтетических наркотиков.

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