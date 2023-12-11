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Законодательство РК

Вернуть ответственность за употребление наркотиков дома предложили в Мажилисе

Ввести ответственность за употребление наркотиков дома могут в Казахстане Фото: pixabay
Депутат Снежанна Имашева на правительственном часе в Мажилисе 11 декабря предложила вернуть административную ответственность за употребление наркотиков дома, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Снежанна Имашева напомнила, что сейчас в Казахстане употреблять наркотические средства запрещено только в общественных местах.

"Из-за существенной оговорки "общественное место" те, кто употребляет наркотические средства, легко уходят от ответственности, сказав одну фразу: "Я употреблял дома, это законно!". При этом в 2023 году выявили почти 370 тысяч фактов немедицинского употребления", – заявила она.

Сейчас в Мажилисе рассматривают проект закона, в котором предлагают вернуть в административную юрисдикцию немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ.

"Здесь мнения депутатов разделились. Часть предлагает внедрить административную ответственность, другая часть – оставить все как есть. Комитет по законодательству полагает, что наряду с уже имеющейся уголовной ответственностью необходимо внедрить и административную. В итоге немедицинское употребление наркотических средств в общественных местах будет караться уголовным законом, а во всех остальных случаях – дома, в машине, в клубе, в притоне, – административным. Вкупе они обеспечат безусловный и полный запрет употребления наркотиков в немедицинских целях", – пояснила Снежанна Имашева.

11 декабря глава МВД сообщил о вызывающем тревогу распространении синтетических наркотиков в Казахстане.

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