Ассанж снова подаст заявление об апелляции в Высокий суд Лондона

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подаст повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции в США, передает Zakon.kz.

Об этом в Twitter сообщила его супруга Стелла Ассанж.

Она уточнила, что апелляцию Ассанж планирует подать на следующей неделе, во вторник, после чего дело будет передано на публичные слушания перед двумя новыми судьями в Высоком суде.

"Во вторник на следующей неделе мой муж Джулиан Ассанж подаст повторное заявление об апелляции в Высокий суд. Затем дело будет передано на открытое слушание двум новым судьям Высокого суда", - написала супруга журналиста.

В США журналисту грозит тюремный срок до 175 лет по обвинениям, связанным с разглашением секретных материалов разведки США. Глава МВД Великобритании Прити Пател в апреле 2022 года приняла решение экстрадировать основателя WikiLeaks.



При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.

Ассанж был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить.