Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ассанж снова подаст заявление об апелляции в Высокий суд Лондона

Снова подаст заявление об апелляции в Высокий суд Лондона Фото: Twitter/Edward Snowden
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подаст повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции в США, передает Zakon.kz.

Об этом в Twitter сообщила его супруга Стелла Ассанж.

Она уточнила, что апелляцию Ассанж планирует подать на следующей неделе, во вторник, после чего дело будет передано на публичные слушания перед двумя новыми судьями в Высоком суде.

"Во вторник на следующей неделе мой муж Джулиан Ассанж подаст повторное заявление об апелляции в Высокий суд. Затем дело будет передано на открытое слушание двум новым судьям Высокого суда", - написала супруга журналиста.

В США журналисту грозит тюремный срок до 175 лет по обвинениям, связанным с разглашением секретных материалов разведки США. Глава МВД Великобритании Прити Пател в апреле 2022 года приняла решение экстрадировать основателя WikiLeaks.

При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.

Ассанж был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить.

Читайте также

Ситуация в Украине: началось контрнаступление, в НАТО допускают участие своих войск в конфликте

Метеорологи показали, как дым от пожаров в Канаде заволок Нью-Йорк

Эдвард Сноуден назвал слежку в 2013 году "детской забавой" в сравнении с 2023 годом

Константин Вноровский
Ассанж Джулиан Великобритания Лондон
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления