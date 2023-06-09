Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог

Невероятно полезные свойства зеленого лука перечислила врач-нутрициолог Александра Яковлева, сообщает Zakon.kz.

Свежий зеленый лук уже во всю разросся на грядках огородов. И хотя купить такую зелень можно круглый год, в сезон, весной и летом, зеленый лук особенно полезен. Он оказывает невероятно полезное действия на организм, говорит нутрициолог Яковлева. Для чего нужно включить перья лука в рацион, врач подробно рассказала, пишет "Доктор Питер".

Витамин С

В 100 граммах продукта содержится 30 мг аскорбиновой кислоты, что равняется суточной потребности организма в этом веществе. Так что зеленый лук можно смело использовать для укрепления иммунитета. В состав продукта также входят фитонциды – природные химические соединения с антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Таким образом, зеленый лук будет полезно включить в рацион во время простуд и вирусных заболеваний.

Витамин A

Витамин А, или ретинол, отвечает за синтез белков в организме и усиливает работу иммунитета. В "сферу ответственности" также входит поддержка молодости кожи. Именно этот элемент стимулирует обновление кожных клеток и производство коллагена – главного белка для тонуса и упругости кожных покровов. Он укрепляет роговицу и поддерживает нормальный уровень родопсина – зрительного пигмента сетчатки глаза, который помогает сохранять остроту зрения при низком освещении. Кстати, помимо прочего в составе зеленого лука содержатся лютеин и зеаксантин – природные пигменты с антиоксидантным действием. Они защищают клетки глаз от повреждения свободными радикалами и предотвращают развитие возрастных заболеваний зрения.

Калий

За счет высокого содержания калия зеленый лук дает легкий мочегонный эффект, способствуя выводу из организма лишней жидкости. Калий также важен для работы центральной нервной системы и насыщения головного мозга кислородом, он участвует в передаче нервных импульсов. Наконец, зеленый лук пригодится для профилактики кариеса. Этому свойству он обязан все тем же фитонцидам. Они снижают активность болезнетворных бактерий в полости рта и нормализуют минеральный состав зубной эмали.

Есть и противопоказания

В сыром виде зеленый лук противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, колитами, язвой. С осторожностью его следует есть и при болезнях сердечно-сосудистой системы. Слишком частое употребление зеленого лука в больших количествах может провоцировать перепады артериального давления и спазмы сосудов.

Кроме того, эта зелень отличается высоким содержанием витамина K, который повышает свертываемость крови. Это следует учитывать, если у вас есть склонность к образованию тромбов. Наконец, сырой зеленый лук не стоит давать маленьким детям. В рацион ребенка продукт лучше вводить после двух лет.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова перечислила продукты, которые следует ежедневно включать в рацион, чтобы улучшить свое состояние и быть бодрым.

