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Карагандинец обокрал четыре мечети в Павлодарской области

Карагандинец обокрал четыре мечети в Павлодарской области Фото: Zakon.kz
Ранее уже судимый за кражу житель Караганды выносил пожертвования из мечетей Павлодарской области. Мужчина задержан и арестован, сообщает Zakon.kz.

27-летний житель Караганды, осужденный в 2021 году за кражу, воровал деньги в мечетях Павлодарской области. Находясь на пробационном контроле, он нарушал установленный режим и выезжал в соседнюю область, пишет Павлодар-онлайн.

"Преступника интересовали сельские мечети. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, в марте он украл 140 тысяч тенге из мечети села Кызылтан района Теренколь", – пишет издание со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В другом районе Павлодарской области, в селе Байконыс, мужчина взломал сейф и вытащил оттуда 300 тысяч тенге. Эти деньги, как оказалось, были пожертвованиями мечети от прихожан.

Таким образом карагандинцу удалось обокрасть четыре мечети в регионе. После чего полицейским удалось его задержать. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

"По всем фактам проводятся досудебные расследования по статье 188 УК РК. В ходе расследования проверяется причастность мужчины и к другим аналогичным преступлениям". Болат Нурсеитов, заместитель начальника ДП Павлодарской области

10 мая полицейские Степногорска провели спецоперацию – они раскрыли дерзкое и тщательно спланированное ограбление ювелирного магазина. Преступники устроили подкоп, чтобы вынести драгоценности из магазина.

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