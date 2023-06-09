Школьнику пробили череп во время массовой драки в Туркестанской области

Ученик девятого класса получил серьезную травму черепа в ходе массовой драки между учащимися двух школ в Косшы Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшего подростка в больницу Кентау привез отец. Во время массовой драки между учащимися двух школ девятиклассник получил травму головы. Ему раскроили череп, кости раздроблены и повреждены сосуды мозга, пишет Otyrar со ссылкой на врачей больницы.

"Правая затылочная кость головы пациента была раздроблена в результате сильного удара, и она была разбита на несколько осколков, которые повредили его мозг. Здесь поврежденные кости головного мозга, сломанные кости в местах переломов удалены, а сосуды головного мозга повреждены". Аскар Жумабеков, заведующий травматологическим отделением больницы Кентау

Как рассказали жители Косшы, на одной из улиц которого произошла драка, подростки дрались особо жестоко. Во время схватки с обе стороны градом летели камни, а разъяренные подростки не слышали призывающих к порядку взрослых.

Сельчане говорят, что это не первая подобная стычка подростков. Дело в том, что две школы в селе находятся рядом, но относятся к двум разным районам Сауранскому и городу Кентау. Конфликты возникают регулярно.

"Видимо школьники между собой поругались, в этом и вероятнее всего была причина драки. Скорее всего они в отношении друг-друга нецензурно выражались. Поэтому они решили встретиться ночью и устроить разборку. Все они прилежно учатся. Поведение тоже хорошее". Нуржан Кадыров, директор школы им. Казыбекова

Полицейские задержали 20 подростков, подозреваемых в массовой драке. Начато досудебное расследование. Подозреваемый в нанесении тяжелых увечий пострадавшему мальчику, задержан. Сообщается, что он дал признательные показания.

В начале марта алматинские школьники устроили массовую драку после футбольного матча. Участников задержали, в полиции начали расследование дела.