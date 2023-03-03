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Алматинские школьники устроили массовую драку после футбола

Алматинские школьники устроили массовую драку после футбола Фото: pexels
В Алматы после футбольного матча между учениками местных школ произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в telegram-канал Egov.press.


В департаменте полиции города Алматы сообщили, что по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.

"Участники драки доставлены в УП для разбирательства. Их действиям будет дана правовая оценка". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Вместе с тем, в полицию для выяснения обстоятельств дела приглашены организаторы турнира по футболу между учащимися школ, между участниками которого и произошел конфликт.

Ранее в полиции прокомментировали видео избиения на рабочем месте в Улытауской области.

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Видео избиения на рабочем месте в Улытауской области прокомментировали в полиции

Константин Вноровский
ДП Алматы Алматы
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