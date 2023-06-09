Высокое содержание нефтепродуктов выявили в водах Бухтарминского водохранилища после разлива топлива

Маслянистое пятно, обнаруженное на крупнейшем водохранилище Казахстана, распространилось на десятки метров, превышение содержания нефтепродуктов в водах завышено в разы, сообщает Zakon.kz.

Нефтесодержащее пятно, на обследование которого 7 июня выехали сотрудники Департамента экологии Восточно-Казахстанской области, разлилось на 50 тысяч квадратных метров. Об этом пишет YK-news со ссылкой на экологов.

"По результатам химического анализа воды выявлены превышения содержания нефтепродуктов в точках отбора воды левее базы Аюда в 24,8 раза, возле самой базы – в 38,8 раза". Пресс-служба Департамента экологии ВКО

В регионе создали комиссию, которая будет заниматься изучением вопроса. После того, как будет найдет виновный в экологическом нарушении, его привлекут к ответственности.

Маслянистое пятно на поверхности Бухтарминского водохранилища обнаружили 7 июня. В этот же день экологи выехали на место. По предварительным данным, нефтесодержащее пятно разлилось из-за слива в воду топлива от водного транспорта.