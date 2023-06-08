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Нефтесодержащее пятно образовалось на крупнейшем водохранилище Казахстана

Нефтесодержащее пятно образовалось на крупнейшем водохранилище Казахстана Фото: pixabay
На поверхности крупнейшего в Казахстане Бухтарминского водохранилища экологи обнаружили маслянистое пятно, которое будут изучать в лаборатории, сообщает Zakon.kz.

На поверхности Бухтарминского водохранилища нашли нефтесодержащее пятно. Специалисты департамента экологии Восточно-Казахстанской области выехали на место, передает YK-news.

По предварительным данным, причиной образования маслянистого пятна мог стать сброс топлива из водного транспорта. Обнаруженное пятно находится недалеко от местной базы отдыха.

Инспекторы и специалисты лаборатории департамента экологии взяли пробы воды для изучения. Также они обратились в полицию.

"В отделы полиции Уланского района и района Алтай направлены запросы о проведении оперативно-следственных мероприятии по выявлению судна, с которого мог произойти сброс горюче-смазочных материалов". Пресс-служба департамента экологии региона

27 апреля жители села в Мангистауской области обратились с жалобами о том, что на поверхности Каспия видны масляные пятна. Экологи выехали на место для забора проб.

Двумя днями ранее, 25 апреля, нефтяное пятно площадью около 120 квадратных метров залило поля для выпаса животных в Махамбетском районе Атырауской области. Причиной, предположительно, стала утечка нефти с заброшенной скважины.

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Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область
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