Опубликован анонс встреч Токаева на 9 июня
Фото: akorda.kz
Сегодня, 9 июня 2023 года, в рабочем графике главы государства Касым-Жомарта Токаева запланирован ряд встреч, сообщает Zakon.kz.
В сообщении Telegram-канала Акорды сказано, что президент проведет встречу с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет делегацию ООН в составе помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, исполнительного директора ЭСКАТО Армиду Алисджабану и помощника Генерального секретаря ООН – заместителя администратора ПРООН Ивану Живкович.
Также президент проведет встречи с:
- Европейским комиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войчеховским;
- председателем совета директоров и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуянне;
- председателем правления Sun Seven IG У Чжэном;
- Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой.
8 июня президент также провел ряд встреч. Одна из них была с председателем Наблюдательного совета Polpharma SA Ежи Стараком.
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