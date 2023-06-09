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Опубликован анонс встреч Токаева на 9 июня

Опубликован анонс встреч Токаева на 9 июня Фото: akorda.kz
Сегодня, 9 июня 2023 года, в рабочем графике главы государства Касым-Жомарта Токаева запланирован ряд встреч, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Telegram-канала Акорды сказано, что президент проведет встречу с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет делегацию ООН в составе помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, исполнительного директора ЭСКАТО Армиду Алисджабану и помощника Генерального секретаря ООН – заместителя администратора ПРООН Ивану Живкович.

Также президент проведет встречи с:

  • Европейским комиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войчеховским;
  • председателем совета директоров и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуянне;
  • председателем правления Sun Seven IG У Чжэном;
  • Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой.

8 июня президент также провел ряд встреч. Одна из них была с председателем Наблюдательного совета Polpharma SA Ежи Стараком.

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