Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Актюбинской области задержали сотрудников службы охраны МВД

В Актюбинской области задержали сотрудников службы охраны МВД Фото: polisia.kz
Несколько сотрудников службы охраны МВД задержали в Актюбинской области по подозрению в растрате, сообщает Zakon.kz.

Сотрудникам УСБ поступила информация о нарушениях выплаты денежных средств.

По данному факту провели аудиторскую проверку, в результате которой в ИВС водворены сотрудники Управления специализированной службы охраны.

"6 июня в отношении должностных лиц начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", – говорится в сообщении. 

Как отметили в полиции, расследование продолжается.

Ранее в Караганде подполковника полиции задержали за взятку. 

Читайте также

В Казахстане станет больше женских вагонов

В Астане арестовали экс-сотрудника прокуратуры и командира роты дорожной полиции

В горах Алматы спасли туриста из Греции

Анастасия Стативкина
МВД РК Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления