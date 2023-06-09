В Актюбинской области задержали сотрудников службы охраны МВД
Фото: polisia.kz
Несколько сотрудников службы охраны МВД задержали в Актюбинской области по подозрению в растрате, сообщает Zakon.kz.
Сотрудникам УСБ поступила информация о нарушениях выплаты денежных средств.
По данному факту провели аудиторскую проверку, в результате которой в ИВС водворены сотрудники Управления специализированной службы охраны.
"6 июня в отношении должностных лиц начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", – говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, расследование продолжается.
Ранее в Караганде подполковника полиции задержали за взятку.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ