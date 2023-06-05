Подполковник полиции задержан в Караганде за взятку
Фото: Zakon.kz
При получении взятки в размере 170 000 тенге был задержан заместитель начальника Кировского ОП УП города Караганды подполковник полиции, передает Zakon.kz.
Задержание 3 июня произвели сотрудники ДКНБ и УСБ ДП Карагандинской области.
В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что факт зарегистрирован, начато досудебное расследование.
В руководстве Департамента полиции добавили, что совместно с другими правоохранительными органами намерены продолжить работу по выявлению "оборотней в погонах".
Ранее стало известно, что полицейский по неосторожности застрелил коллегу в Алматы.
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