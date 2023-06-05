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Подполковник полиции задержан в Караганде за взятку

Подполковник полиции задержан в Караганде за взятку Фото: Zakon.kz
При получении взятки в размере 170 000 тенге был задержан заместитель начальника Кировского ОП УП города Караганды подполковник полиции, передает Zakon.kz.

Задержание 3 июня произвели сотрудники ДКНБ и УСБ ДП Карагандинской области.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что факт зарегистрирован, начато досудебное расследование.

В руководстве Департамента полиции добавили, что совместно с другими правоохранительными органами намерены продолжить работу по выявлению "оборотней в погонах".

Ранее стало известно, что полицейский по неосторожности застрелил коллегу в Алматы.

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