Подполковник полиции задержан в Караганде за взятку

При получении взятки в размере 170 000 тенге был задержан заместитель начальника Кировского ОП УП города Караганды подполковник полиции, передает Zakon.kz.

Задержание 3 июня произвели сотрудники ДКНБ и УСБ ДП Карагандинской области.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что факт зарегистрирован, начато досудебное расследование.

В руководстве Департамента полиции добавили, что совместно с другими правоохранительными органами намерены продолжить работу по выявлению "оборотней в погонах".

Ранее стало известно, что полицейский по неосторожности застрелил коллегу в Алматы.