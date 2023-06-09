Казахстан узнал соперников на пути к ЧМ-2024 по футзалу

Прошла жеребьевка элитного раунда Чемпионата мира-2024 по футзалу, по итогам которого казахстанские футзалисты сыграют в подгруппе А с командами Румынии, Азербайджана и Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

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Матчи элитного раунда стартуют в сентябре и завершатся в декабре 2023 года, передает пресс-служба КФФ. Победитель группы сразу получит прямую путевку в финальный этап Чемпионата мира-2024. А команда, занявшая второе место, сыграет в плей-офф квалификации. Всего в европейской зоне будет 20 сборных, которые разбросаны по пяти группам.





Фото: kff.kz

По расписанию встречи элитного раунда пройдут в следующие даты:



11-20 сентября.

2-11 октября.

11-20 декабря.



Четыре обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах.