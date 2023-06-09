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По каким критериям субъекты бизнеса отнесут к креативной индустрии

Правительство утвердило критерии отнесения субъектов бизнеса к креативным индустриям Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 6 июня 2023 года утвердило "Критерии отнесения субъектов частного предпринимательства к субъектам креативных индустрий", сообщает Zakon.kz.

Такими критериями являются:

1️. Осуществление экономической деятельности субъектами частного предпринимательства согласно перечню видов экономической деятельности, относящихся к креативным индустриям.

Подтверждается сведениями из государственных информационных систем органов юстиции, государственных доходов, бюро национальной статистики.

2️. Подтверждение имущественных прав на объект авторских и (или) смежных прав.

Подтверждается наличием соответствующего авторского или лицензионного договора.

3️. Осуществление коммерциализации результатов творческой деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности и извлечение дохода от такой деятельности.

Подтверждается документальным свидетельством факта совершения гражданско-правовой сделки по реализации товара либо оказанию услуги (выполнению работы), в т.ч. выпиской с банковского счета.

Постановление вводится в действие 19 июня 2023 года.

Согласно Концепции развития креативных индустрий на 2021-2025 годы, к креативным индустриям относятся сектора экономики, сырьем которых являются воображение, творчество и интеллектуальный капитал. Помимо традиционных секторов экономики, связанных с классическим пониманием культуры и искусства, к креативным индустриям можно отнести цифровой сектор, профессиональную, научную и техническую деятельность, сектор информации и связи.

Главное отличие данного сектора экономики – работа с объектами интеллектуальной собственности.

На основании Общего классификатора видов экономической деятельности предлагается относить к креативным индустриям виды деятельности, которые напрямую или косвенно связаны с классическим пониманием культуры и искусства по следующим секциям: обрабатывающая промышленность, информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность, искусство, развлечения и отдых.

В соответствии с действующими подходами ООН к креативным индустриям относятся 14 направлений: дизайн, искусство, мода, кино, музыка, медиа, компьютерная графика, образование и другие направления, основанные на интеллектуальной деятельности.

Ранее мы сообщали, что Министерство культуры и спорта подготовило проект постановления правительства "Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии". В перечень включены 47 видов различной деятельности.

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
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