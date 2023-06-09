Недовольные астанчане перекрыли дорогу

8 июня жители одного из столичных жилых комплексов перекрыли проезжую часть из-за проблем с ОСИ. Они требуют сместить руководство кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Под видео сказано, что инцидент произошел по улице Иманова.

"Жители ЖК "Москва" устали от беззакония. Они требуют снять и посадить председателя ОСИ (КСК). Очень много фактов подделки подписей и утекания денег. По итогу приехал ОМОН и закинули всех в автобус", – говорится в подписи к публикации.

В акимате района Байконыр отреагировали и отметили, что группа людей перекрыла дорогу, лоббируя интересы проигравшей стороны ОСИ (КСК).

"Призываем горожан неукоснительно соблюдать закон: не участвовать в незаконных акциях, не поддаваться на провокации, не позволять двум противоборствующим ОСИ использовать вас в своих интересах", – говорится в сообщении ведомства.

Также сказано, что в отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры.

"Все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле", – заключили в акимате.

В апреле 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что с реформой ОСИ в Казахстане сильно ошиблись, и задача по предоставлению качественных и прозрачных услуг по управлению жилым фондом не выполняется.

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