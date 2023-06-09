В Жамбылской области обсудили вопросы межэтнического согласия

В Доме дружбы Ассамблеи народа Казахстана прошло совещание на тему межэтнического согласия в Жамбылской области. Организаторами выступили акимат и прокуратура региона.

В мероприятии приняли участие представители местных исполнительных и правоохранительных органов, этнокультурных объединений, средства массовой информации.

По теме совещания выступили заместитель акима области Еркин Уйсимбаев, заместитель прокурора области Ұласбекұлы Н., сотрудники полиции, Управления по развитию языков акимата области, руководитель КГУ "Қоғамдық келісім" и другие.

Во всех районах компактного проживания диаспорами большое внимание уделяется тому, чтобы не было социальной почвы для бытовых конфликтов, будь то вопросы занятости, распределения ресурсов или местного самоуправления.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Заместитель прокурора области напомнил, что в области представлены представители 87 этносов с анклавным проживанием.

Для лучшего взаимодействия с ними составлена этнокарта региона, проведена масштабная аналитическая работа по выявлению проблемных вопросов.

В каждом районе закреплены старейшины, авторитетные лица, местные исполнительные и правоохранительные органы работают согласно алгоритму по каждому инциденту и проводят работу по урегулированию ситуации.

Также широкое распространение и хорошие результаты показала медиация – межэтническая и школьная. По словам представителя руководителя КГУ"Қоғамдық келісім", много внимания уделяется подготовке специалистов из разных сфер, умеющих разбирать и гасить конфликты еще на стадии зарождения.

В текущем году в регионе организованы курсы этномедиации и профессиональных переговорщиков в сфере межэтнических отношений, где приняли участие сотрудники правоохранительных органов, представители системы образования, этнокультурных объединений, где получили навыки урегулирования конфликтов, ведения переговорного процесса, психологических особенностей личности и работы с массами.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Полученные базовые знания в случае возникновения любых конфликтов будут использоваться для их разрешения", – отметила руководитель "Қоғамдық келісім".

Участники совещания пришли к выводу, что нужно и дальше использовать наработанный успешный опыт в межэтнической политике, продолжая поиски больших точек соприкосновения и единения.

"В настоящее время необходимо помочь госорганам, институтам гражданского общества в укреплении казахстанской идентичности, организовать механизмы "обратной связи" государства и общества по вопросам обеспечения социальной гармонии и единства", – подвел итоги совещания Уйсимбаев.