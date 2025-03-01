Укрепление межэтнического согласия обсудили в Конаеве

В городе Конаеве состоялись торжественные мероприятия, посвященные 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и Дню благодарности. Празднование началось с круглого стола в областном акимате, где обсуждалась роль Ассамблеи в укреплении межэтнического согласия, сообщает Zakon.kz.

В рамках праздничной встречи, аким области зачитал слова поздравления от президента страны Касым-Жомарта Токаева в честь 30-летия образования Ассамблеи народа Казахстана. В адресованной к общественности речи глава государства отметил значимый вклад АНК в укрепление единства народа, развитие языков и культур всех этносов, а также усиление позиций казахского языка. Он отметил, что Ассамблея играет ключевую роль в формировании национальной идентичности, продвижении патриотизма, солидарности и ответственности.

Затем в городском Доме культуры прошла яркая концертная программа, ставшая символом дружбы и взаимного уважения.

На круглом столе аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул важную роль АНК в обеспечении стабильности и согласия в стране.

"Ассамблея народа Казахстана уже 30 лет играет важную роль в укреплении согласия и толерантности в стране. Благодаря ее деятельности создаются условия для гармоничного сосуществования разных этносов и религиозных групп, что делает Казахстан примером последовательной политики в сфере межкультурного диалога", – отметил аким.

О значимости дружбы народов высказались депутат АНК и председатель азербайджанского этнокультурного объединения Осман Аслы, а также один из первостроителей города Капчагай Чжен Александр. Они отметили вклад каждой этнической группы в развитие Казахстана как уникального примера гармоничного многонационального общества.

"2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий, и я признателен всем, кто честно трудится на благо страны. Важно выражать уважение и благодарность профессионалам, чей труд составляет основу развития нашего региона", – добавил Марат Султангазиев.

В знак признания заслуг представители различных профессий получили благодарственные письма.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Празднование продолжилось концертом в Доме культуры. Ансамбль народного танца "Алтынай" открыл вечер сюитой "Дружба народов", передавшей дух многонационального Казахстана. Гости наслаждались национальными танцами, народными песнями и инструментальными композициями, создававшими атмосферу единства.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Знаковым моментом стало вручение ключей от квартиры многодетной матери, помощь которой оказал благотворительный фонд "Қарекет". Этот жест подтвердил, что единство народа проявляется в заботе друг о друге.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Праздник стал напоминанием о том, что сила Казахстана – в сплоченности его граждан. Завершился день теплыми словами благодарности и общей верой в будущее, основанное на труде и взаимном уважении.

Благотворительность в Алматинской области: новые инициативы

В 2025 году в Алматинской области продолжится масштабная благотворительная работа. В год 30-летия Ассамблеи народа Казахстана особое внимание уделят поддержке многодетных и малообеспеченных семей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, а также развитию социальных инициатив этнокультурных объединений.

Благотворительные программы региона направлены на помощь семьям, оказавшимся в сложных жизненных условиях. В рамках акции "От сердца к сердцу" планируется выделение дополнительных средств для пострадавших от природных катастроф.

Продолжится и инициатива "Дорога в школу", в рамках которой тысячи детей получат школьные принадлежности. В прошлом году помощь была оказана более 2100 учащимся, в 2025 году ожидается увеличение охвата.

Юбилейный год АНК станет стимулом для новых социальных проектов. Этнокультурные объединения Алматинской области продолжат адресную поддержку:

Чечено-ингушский центр "Вайнах" расширит программу медицинской помощи нуждающимся;

Турецкий центр "Ахыска" сосредоточится на поддержке семей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций;

Курдский центр "Барбанг" организует экскурсии и поддержку пенсионеров и детей-сирот;

Белорусское объединение увеличит масштаб новогодней благотворительной акции, обеспечив подарками больше детей из малообеспеченных семей.

Благотворительность в Алматинской области вновь докажет, что единство народа проявляется в добрых делах. 2025 год станет временем новых инициатив, направленных на укрепление традиций милосердия и взаимопомощи. Эти программы не только улучшат жизнь тысяч людей, но и усилят сплоченность и стабильность в регионе.