Ингредиент энергетиков может замедлить процесс старения – ученые

Ученые выявили, что таурин может замедлить процесс старения и способствовать более здоровой жизни. Они призвали к проведению масштабных клинических испытаний вещества, сообщает Zakon.kz.

Исследователи обнаружили, что уровень микроэлемента таурина значительно снижается с возрастом, но его повышение улучшает здоровье мышей и обезьян и даже увеличивает продолжительность жизни мышей, сообщает The Guardian.



Неясно, могут ли люди получить такую же пользу и безопасны ли вообще требуемые высокие дозы, но ученые считают, что полученные данные достаточно убедительны, чтобы провести крупномасштабное исследование. Они отметили, что таурин встречается в организме в естественном виде и уже используется в качестве добавки в низких дозах.

"С возрастом содержание таурина в организме снижается, и если обратить это снижение вспять, то животные будут жить дольше и здоровее. В конце концов, эти выводы должны быть применимы и к людям". Руководитель исследования из Колумбийского университета в Нью-Йорке доктор Виджай Ядав

Специалист по молекулярной физиологии упражнений из команды Мюнхенского технического университета Хеннинг Вакерхаге сказал, что в ходе исследования можно будет сравнить, как люди будут чувствовать себя после ежедневного приема таурина или плацебо.

"Вероятно, будет очень трудно определить, живут ли они дольше, но, по крайней мере, мы сможем проверить, живут ли они дольше здоровыми, а это, конечно, цель медицины". Хеннинг Вакерхаге

Команда Ядава обратила внимание на таурин как на потенциальный фактор процесса старения в 2012 году, когда анализ соединений крови показал, что уровень этой аминокислоты резко снижается с возрастом у мышей, обезьян и людей. К 60 годам уровень таурина в крови обычного человека снижается до одной трети от того, что наблюдается у пятилетних детей.



Это открытие побудило группу исследователей проверить влияние таурина на мышах среднего возраста.

"Что бы мы ни проверяли, мыши, получавшие добавки таурина, были здоровее и выглядели моложе контрольной группы мышей. Таурин помог животным прожить более здоровую и долгую жизнь, воздействуя на все основные признаки старения". Доктор Виджай Ядав

Ученый отметил, что у мышей с таурином были более плотные кости, более сильные мышцы, лучшая память и "молодая иммунная система".

Помимо улучшения здоровья, мыши, получавшие таурин, жили дольше – в среднем на 10% у самцов и на 12% у самок, что составляет дополнительные три-четыре месяца, эквивалентные семи-восьми человеческим годам. Сопоставимая доза для человека составляет от трех до шести граммов в день.

Далее ученые проверили, не принесет ли увеличение дозы таурина пользу животным, которые биологически гораздо ближе к человеку.

Шестимесячное исследование, проведенное на макаках среднего возраста, показало, что ежедневный прием таурина способствует укреплению здоровья: предотвращает увеличение веса, снижает уровень глюкозы в крови, улучшает плотность костей и иммунную систему.

Другие данные свидетельствуют о том, что добавки таурина могут оказывать определенный эффект на людей.

Ядав и его команда проанализировали медицинские данные 12 тысяч европейцев в возрасте 60 лет и старше. У тех, кто имел более высокий уровень таурина, было меньше случаев ожирения, диабета второго типа и высокого кровяного давления, а также более низкий уровень воспаления. Было установлено, что напряженные занятия на велотренажере повышают уровень таурина.

Ученые не рекомендуют людям увеличивать его потребление с помощью таблеток, энергетических напитков или изменения рациона питания. Таурин вырабатывается в организме естественным путем и содержится в мясе и моллюсках, но самые здоровые диеты в основном основаны на растениях. Некоторые энергетические напитки содержат таурин, но ученые предупреждают, что они содержат и другие ингредиенты, которые могут быть небезопасны при употреблении в больших количествах.

В сопроводительной статье Джозеф МакГанн и Джозеф Баур из Пенсильванского университета соглашаются с этим. Добавление таурина в детские смеси и энергетические напитки вызвало мало опасений по поводу безопасности, но они добавляют, что потенциальные риски все же следует учитывать, принимая во внимание отсутствие долгосрочных испытаний на людях. Как и к любому вмешательству, к добавкам таурина следует подходить с осторожностью.

