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В Казахстане станет больше женских вагонов

В Казахстане станет больше женских вагонов Фото: rail-news.kz
В Казахстане растет спрос на женские вагоны, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "НК "Казакстан темир жолы" сообщили, что женские вагоны будут курсировать еще по трем маршрутам.

"Такие вагоны будут включены в составы трех поездов: №3/4 "Астана – Алматы", №33/34 "Алматы – Актобе" и №71/72 "Астана – Шымкент", – сообщили в компании.

Поезда с женскими вагонами уже курсируют по направлениям:

  • №77/78 "Алматы – Мангистау"
  • №351/352 "Алматы - Оскемен"
  • №37/38 "Мангистау – Семей"
  • №47/48 "Астана – Атырау"
  • №45/46 "Павлодар – Туркестан"

Женские вагоны появились в Казахстане в 2021 году.

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