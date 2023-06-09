В Казахстане станет больше женских вагонов
Фото: rail-news.kz
В Казахстане растет спрос на женские вагоны, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе АО "НК "Казакстан темир жолы" сообщили, что женские вагоны будут курсировать еще по трем маршрутам.
"Такие вагоны будут включены в составы трех поездов: №3/4 "Астана – Алматы", №33/34 "Алматы – Актобе" и №71/72 "Астана – Шымкент", – сообщили в компании.
Поезда с женскими вагонами уже курсируют по направлениям:
- №77/78 "Алматы – Мангистау"
- №351/352 "Алматы - Оскемен"
- №37/38 "Мангистау – Семей"
- №47/48 "Астана – Атырау"
- №45/46 "Павлодар – Туркестан"
Женские вагоны появились в Казахстане в 2021 году.
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