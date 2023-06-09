В Казахстане станет больше женских вагонов

В Казахстане растет спрос на женские вагоны, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "НК "Казакстан темир жолы" сообщили, что женские вагоны будут курсировать еще по трем маршрутам.

"Такие вагоны будут включены в составы трех поездов: №3/4 "Астана – Алматы", №33/34 "Алматы – Актобе" и №71/72 "Астана – Шымкент", – сообщили в компании.

Поезда с женскими вагонами уже курсируют по направлениям:

№77/78 "Алматы – Мангистау"

№351/352 "Алматы - Оскемен"

№37/38 "Мангистау – Семей"

№47/48 "Астана – Атырау"

№45/46 "Павлодар – Туркестан"

Женские вагоны появились в Казахстане в 2021 году.