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"Женских вагонов" станет больше в Казахстане

Вагоны, поезд, КТЖ , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 15:23 Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов 23 мая на брифинге рассказал, что "Женские вагоны" запустят еще по трем маршрутам в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жанибек Тайжанов рассказал, что количество женских вагонов ежегодно увеличивается. В этом году планируется добавить еще по трем маршрутам:

  • "Астана - Семей", 
  • "Актобе - Алматы",
  • "Алматы - Шымкент". 

Он также напомнил, что на сегодняшний день поезда с женскими вагонами курсируют по 8 маршрутам. По данным пресс-службы АО "Пассажирские перевозки" это:

  • №77/78 "Алматы - Мангистау", 
  • №351/352 "Алматы - Оскемен", 
  • №45/46 "Павлодар - Туркестан", 
  • №37/38 "Мангистау - Семей", 
  •  №47/48 "Атырау - Астана", 
  • №33/34 "Актобе - Алматы-1", 
  • №4/3 "Астана - Алматы-2", 
  • №71/72 "Астана - Шымкент". 

Также в пресс-службе компании рассказали, что за первый квартал 2024 года свыше 70 тыс. женщин воспользовались услугой "Женские вагоны". Этот показать вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В женских вагонах разрешен проезд детей мужского пола до семи лет.

Ранее Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказал, когда могут появиться прямые маршруты в Китай. 

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