"Женских вагонов" станет больше в Казахстане
Жанибек Тайжанов рассказал, что количество женских вагонов ежегодно увеличивается. В этом году планируется добавить еще по трем маршрутам:
- "Астана - Семей",
- "Актобе - Алматы",
- "Алматы - Шымкент".
Он также напомнил, что на сегодняшний день поезда с женскими вагонами курсируют по 8 маршрутам. По данным пресс-службы АО "Пассажирские перевозки" это:
- №77/78 "Алматы - Мангистау",
- №351/352 "Алматы - Оскемен",
- №45/46 "Павлодар - Туркестан",
- №37/38 "Мангистау - Семей",
- №47/48 "Атырау - Астана",
- №33/34 "Актобе - Алматы-1",
- №4/3 "Астана - Алматы-2",
- №71/72 "Астана - Шымкент".
Также в пресс-службе компании рассказали, что за первый квартал 2024 года свыше 70 тыс. женщин воспользовались услугой "Женские вагоны". Этот показать вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В женских вагонах разрешен проезд детей мужского пола до семи лет.
Ранее Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказал, когда могут появиться прямые маршруты в Китай.