"Женских вагонов" станет больше в Казахстане

Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов 23 мая на брифинге рассказал, что "Женские вагоны" запустят еще по трем маршрутам в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жанибек Тайжанов рассказал, что количество женских вагонов ежегодно увеличивается. В этом году планируется добавить еще по трем маршрутам:

"Астана - Семей",

"Актобе - Алматы",

"Алматы - Шымкент".



Он также напомнил, что на сегодняшний день поезда с женскими вагонами курсируют по 8 маршрутам. По данным пресс-службы АО "Пассажирские перевозки" это:

№77/78 "Алматы - Мангистау",

№351/352 "Алматы - Оскемен",

№45/46 "Павлодар - Туркестан",

№37/38 "Мангистау - Семей",

№47/48 "Атырау - Астана",

№33/34 "Актобе - Алматы-1",

№4/3 "Астана - Алматы-2",

№71/72 "Астана - Шымкент".

Также в пресс-службе компании рассказали, что за первый квартал 2024 года свыше 70 тыс. женщин воспользовались услугой "Женские вагоны". Этот показать вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В женских вагонах разрешен проезд детей мужского пола до семи лет.

Ранее Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказал, когда могут появиться прямые маршруты в Китай.

