Сколько будет платить государство адвокатам за оказание бесплатной юрпомощи казахстанцам

Министерство юстиции подготовило приказ об утверждении размеров оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, сообщает Zakon.kz.

Так, размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур составили:

1. 1,15 МРП (5175 тенге в 2023 году), утвержденного на соответствующий период, за один час:

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве защитника:

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение особо тяжкого преступления или оправданного в совершении инкриминируемого ему особо тяжкого преступления;

подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого уголовное дело по подозрению, обвинению в совершении особо тяжкого преступления прекращено на стадии досудебного расследования;

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве представителя лица, признанного потерпевшим вследствие особо тяжкого преступления;

свидания с подзащитным, содержащимся под стражей, под домашним арестом или отбывающим наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы за совершение особо тяжкого преступления;

соглашений о достижении примирения в порядке медиации, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры с гражданским истцом, гражданским ответчиком в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, отзыва (возражения) на гражданский иск в защиту и в интересах подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение особо тяжкого преступления, или в интересах лица, признанного потерпевшим вследствие особо тяжкого преступления;

2. 0,78 МРП (2691 тенге в 2023 г.) за один час участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве защитника:

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение тяжкого преступления, или оправданного в совершении инкриминируемого ему тяжкого преступления;

подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого уголовное дело по подозрению, обвинению в совершении тяжкого преступления прекращено на стадии досудебного расследования;

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве представителя лица, признанного потерпевшим вследствие тяжкого преступления;

свидания с подзащитным, содержащимся под стражей, под домашним арестом или отбывающим наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы за совершение тяжкого преступления;

составления заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры с гражданским истцом, гражданским ответчиком в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, отзыва (возражения) на гражданский иск в защиту и в интересах подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение тяжкого преступления, или в интересах лица, признанного потерпевшим вследствие тяжкого преступления;

3. 0,56 МРП (1932 тенге) за один час:

защиты на любой стадии производства по делу об административном правонарушении лица, привлекаемого к административной ответственности;

представительства лица, освобожденного от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством в производстве по гражданскому делу, и отнесения их за счет бюджетных средств;

правового консультирования физических лиц в случаях их обращения к адвокату;

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве защитника:

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести или оправданного в совершении инкриминируемого ему уголовного проступка или преступления небольшой и средней тяжести;

подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого уголовное дело по подозрению, обвинению в совершении уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести прекращено на стадии досудебного расследования;

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве представителя лица, признанного потерпевшим вследствие уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести;

свидания с лицом, содержащимся под стражей, под домашним арестом или отбывающим наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо лицом, подвергнутым административному задержанию;

составления заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации;

оказания адвокатами гарантированной государством юридической помощи в виде консультаций, справок, составления документов правового характера, а также при подготовке документов, представляемых в ходе исполнения приговоров и постановлений судов;

4. 1,5 от размера оплаты, установленного подпунктами 1 – 3 пункта (см. выше), за один час участия в качестве защитника в ночное время, выходные и праздничные дни на любой стадии производства по уголовному делу, а также по делу об административном правонарушении;

5. 50% от размера оплаты, установленного подпунктами 1 – 3 пункта, за время ожидания: начала следственного или иного действия или его продолжения в случае его перерыва; начала судебного заседания или его продолжения в случае его отложения;

6. возмещение расходов, связанных с выездом в командировку в другую местность в пределах РК для осуществления защиты или представительства по конкретному делу, в размерах, установленных для работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государства.

Размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур составили:

1. 0,56 МРП (1932 тенге) за один час:

представительства лица, освобожденного от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством в производстве по гражданскому делу, и отнесения их за счет бюджетных средств;

правового консультирования физических лиц в случаях их обращения к юридическому консультанту;

составления заявлений, ходатайств, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и других документов правового характера.

2. 50% от размера оплаты, установленного выше, за время ожидания: начала судебного заседания или его продолжения в случае его отложения.

3. Возмещение расходов, связанных с выездом в командировку в другую местность в пределах РК для осуществления представительства по конкретному делу, в размерах, установленных для работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государства.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 22 июня.

Гарантированная государством юридическая помощь в виде правового консультирования оказывается:

физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей;

жертвам сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма либо подвергшимся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией;

физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца;

физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;

физическим лицам, являющимся участниками Великой Отечественной войны, лицами, приравненными по льготам к участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранами боевых действий на территории других государств, военнослужащими срочной службы, лицами с инвалидностью первой и второй групп, пенсионерами по возрасту, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

многодетным семьям по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

малообеспеченным лицам (семьям), имеющим среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.

Гарантированная государством юридическая помощь в виде защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях оказывается:

лицу, привлекаемому к административной ответственности в соответствии с законодательством РК об административных правонарушениях;

истцу либо ответчику в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РК и истцу в соответствии с законодательством РК об административном судопроизводстве;

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, потерпевшему.

Все вышеуказанные лица вправе получить гарантированную государством юридическую помощь независимо от места жительства и места нахождения.



