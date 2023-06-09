Спад жары до 20 градусов пообещали казахстанцам

Какой будет погода в Казахстане 10-12 июня 2023 года, рассказали синоптики. Согласно прогнозу, жара ненадолго отступает, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в резко континентальном климате Казахстана жара довольно часто сменяется существенным понижением температуры.

"Спад жары ожидается на севере, востоке до +20+29°, в центре – до +20+33°, 11-12 июня на юго-востоке республики – до +23+28", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. 10-12 июня на севере, востоке, в центре и в горных районах юго-востока республики ожидаются сильные дожди, на юго-западе, юге – пыльная буря.

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О том, какой будет погода в Казахстане в июне 2023 года, можно узнать здесь.