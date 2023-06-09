На сколько поднимут зарплату воспитателям детсадов с 1 сентября в Казахстане

В Казахстане с 1 сентября 2023 года заработную плату воспитателей детских садов поднимут на 30%, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Департаменте дошкольного образования Министерства просвещения РК, по поручению главы государства с января 2020 года по январь 2023 года заработная плата воспитателей ежегодно повышалась на 25%.

"С 1 сентября 2023 года повысится еще на 30%. Таким образом, зарплата свыше 97 тыс. педагогов увеличится в 2,5 раза", – говорится в сообщении.

По словам директора департамента Натальи Жумадильдаевой, ежегодное повышение заработной платы педагогов, осуществляемое благодаря поддержке главы государства, дает положительный эффект.

"В целях усиления кадрового потенциала системы дошкольного образования путем совершенствования системы их подготовки, повышения квалификации и аттестации, повышения социального статуса и заработной платы министерством ведется системная работа. Принята Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023-2029 годы. Разработаны 24 образовательные программы курсов повышения квалификации для педагогов дошкольных организаций. При методических кабинетах созданы мобильные группы для оказания методической помощи педагогам дошкольного воспитания и обучения", – отметила она.

Подготовка кадров по направлению и специальности "Дошкольное воспитание и обучение" ведется в 39 вузах и 119 колледжах. Колледжи совместно с дошкольными организациями разрабатывают образовательные программы на основе профстандарта "Педагог" с учетом региональных особенностей и самостоятельно обновляют учебные программы и планы.

Пересмотрены квалификационные требования для педколледжей. Всего в текущем году курсы повышения квалификации пройдут более 20 тыс. педагогов дошкольного образования.

Материал по теме В Казахстане патронатным воспитателям вдвое повысили зарплату

Ранее сообщалось, что по инициативе Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК с 11 июня текущего года в два раза повышен размер оплаты услуг патронатных воспитателей.