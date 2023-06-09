Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане изменили сроки проведения конкурса на звание "Лучший педагог"

В Казахстане изменили сроки проведения конкурса "Лучший педагог" Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство просвещения внесло изменения в Правила присвоения звания "Лучший педагог", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что объявление о проведении первого этапа Конкурса публикуется не менее чем за 30 календарных дней до его начала уполномоченным органом в области образования в СМИ, распространяемых на всей территории республики, размещается в информационной системе министерства, а также на Интернет-ресурсе отдела образования.

Вместе с тем меняются сроки проведения конкурса. Первый этап конкурса будет проводить в июле текущего года, где определяются победители конкурса на уровне района, города (городов областного, республиканского значения значения), рекомендуемые конкурсной комиссией для участия во ІІ этапе.

Ранее первый этап конкурса проходил в сентябре.

Также изменилось число победителей в первом этапе консурса. Ранее это были 5 человек, теперь победителями первого этапа конкурса становятся до 10 участников, набравшие не менее 80% от 100 баллов по итогам решения Региональной комиссии I этапа.

Второй этап конкурса проводится в августе текущего года, где определяются победители, рекомендуемые для участия в III этапе. Ранее второй этап проводился в октябре.

Победителями второго этапа конкурса становятся до 10 участников, набравшие не менее 80% от 100 баллов, по итогам решения Региональной комиссии ІI этапа.

Третий этап конкурса проводится в сентябре текущего года, где определяются его победители. Ранее третий этап конкурса проходил в ноябре.

Приказ вводится в действие с 19 июня 2023 года.

Читайте также

22 тысячи объектов Казахстана переадаптируют для людей с инвалидностью

ЦОНы в Казахстане временно не будут оказывать ряд услуг

На сколько поднимут зарплату воспитателям детсадов с 1 сентября в Казахстане

Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Ситуация в Украине 8 июня
Ситуация в Украине: началось контрнаступление, в НАТО допускают участие своих войск в конфликте
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления