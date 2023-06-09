В Казахстане изменили сроки проведения конкурса на звание "Лучший педагог"

Министерство просвещения внесло изменения в Правила присвоения звания "Лучший педагог", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что объявление о проведении первого этапа Конкурса публикуется не менее чем за 30 календарных дней до его начала уполномоченным органом в области образования в СМИ, распространяемых на всей территории республики, размещается в информационной системе министерства, а также на Интернет-ресурсе отдела образования.

Вместе с тем меняются сроки проведения конкурса. Первый этап конкурса будет проводить в июле текущего года, где определяются победители конкурса на уровне района, города (городов областного, республиканского значения значения), рекомендуемые конкурсной комиссией для участия во ІІ этапе.

Ранее первый этап конкурса проходил в сентябре.

Также изменилось число победителей в первом этапе консурса. Ранее это были 5 человек, теперь победителями первого этапа конкурса становятся до 10 участников, набравшие не менее 80% от 100 баллов по итогам решения Региональной комиссии I этапа.

Второй этап конкурса проводится в августе текущего года, где определяются победители, рекомендуемые для участия в III этапе. Ранее второй этап проводился в октябре.

Победителями второго этапа конкурса становятся до 10 участников, набравшие не менее 80% от 100 баллов, по итогам решения Региональной комиссии ІI этапа.

Третий этап конкурса проводится в сентябре текущего года, где определяются его победители. Ранее третий этап конкурса проходил в ноябре.

Приказ вводится в действие с 19 июня 2023 года.