Почти 3,5 млн тенге получит обладатель звания "Лучший педагог"
Правила определяют порядок выплаты и размера вознаграждения обладателю звания "Лучший педагог" (обладатель).
Размер вознаграждения обладателю составляет 1000-кратного МРП (или 3 450 000 на 2023 год).
Вознаграждение выплачивают за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному органу в сфере образования на соответствующий финансовый год на данные цели, и единовременно перечисляется на текущий счет обладателя.
Как получить вознаграждение
Обладатель для получения вознаграждения в течение 5 рабочих дней со дня объявления результатов конкурса предоставляет нарочно или в электронном формате в уполномоченный орган следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- сведения о номере текущего счета, открытого в банках второго уровня по выбору обладателя.
В случае полноты и достоверности документов в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их поступления обладателю производится перечисление вознаграждения на его текущий счет.
Как и когда проводится конкурс на звание "Лучшего педагога"
В соответствии с Правилами присвоения звания "Лучший педагог", звание "Лучший педагог" присваивается ежегодно на конкурсной основе педагогам организаций образования.
В конкурсе участвуют педагоги организаций образования, являющиеся штатными педагогами организаций образования и имеющие непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на момент предоставления документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится ежегодно в три этапа:
І этап – районный, городской (городов областного, республиканского значения) уровень;
ІІ этап – областной (городов республиканского значения и столицы) уровень;
ІІІ этап – республиканский уровень.
Звание "Лучший педагог" не присваивается одному и тому же педагогу более одного раза в течение десяти лет.
Приказ вводится в действие 12 августа 2023 года.