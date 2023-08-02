Почти 3,5 млн тенге получит обладатель звания "Лучший педагог"

Министерство просвещения приказом от 21 июля 2023 года утвердило "Правила выплаты и размера вознаграждения обладателю звания "Лучший педагог", сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок выплаты и размера вознаграждения обладателю звания "Лучший педагог" (обладатель).

Размер вознаграждения обладателю составляет 1000-кратного МРП (или 3 450 000 на 2023 год).

Вознаграждение выплачивают за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному органу в сфере образования на соответствующий финансовый год на данные цели, и единовременно перечисляется на текущий счет обладателя.

Как получить вознаграждение

Обладатель для получения вознаграждения в течение 5 рабочих дней со дня объявления результатов конкурса предоставляет нарочно или в электронном формате в уполномоченный орган следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность;

сведения о номере текущего счета, открытого в банках второго уровня по выбору обладателя.

В случае полноты и достоверности документов в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их поступления обладателю производится перечисление вознаграждения на его текущий счет.

Как и когда проводится конкурс на звание "Лучшего педагога"

В соответствии с Правилами присвоения звания "Лучший педагог", звание "Лучший педагог" присваивается ежегодно на конкурсной основе педагогам организаций образования.

В конкурсе участвуют педагоги организаций образования, являющиеся штатными педагогами организаций образования и имеющие непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на момент предоставления документов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится ежегодно в три этапа:

І этап – районный, городской (городов областного, республиканского значения) уровень;

ІІ этап – областной (городов республиканского значения и столицы) уровень;

ІІІ этап – республиканский уровень.

Звание "Лучший педагог" не присваивается одному и тому же педагогу более одного раза в течение десяти лет.

Приказ вводится в действие 12 августа 2023 года.