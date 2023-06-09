Как членам семей военнослужащих и полицейских встать на учет по безработице
Правила определяют порядок регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, а также лиц, находящихся на их иждивении, не осуществляющих трудовую деятельность.
Порядок регистрации членов семей в качестве безработных
Военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов (сотрудники) обращаются с письменным заявлением в произвольной форме о регистрации членов семей в качестве безработных и приложением списков членов семей в кадровые подразделения Министерства обороны РК, специальных государственных и правоохранительных органов.
На основании заявлений сотрудников кадровые подразделения формируют списки членов семей и вносят в информационную систему Фонда социального медицинского страхования индивидуальный идентификационный номер (ИИН) членов семей с указанием их текущего статуса "неработающий".
Информационная система Фонда в автоматическом режиме формирует списки членов семей с текущим статусом "неработающий" и передает их в информационную систему "Рынок труда".
Списки членов семей с текущим статусом "неработающий" отображаются в информационной системе "Рынок труда" только для Центра развития трудовых ресурсов.
Центр в автоматическом режиме проверяет, производились ли взносы и отчисления в пользу указанных лиц. Если отчислений не было, Центр в течение одного рабочего дня регистрирует членов семей в качестве безработных.
При этом Центр обеспечивает конфиденциальность персональных данных членов семей, зарегистрированных в качестве безработных.
Порядок снятия с учета в качестве безработных
Снятие с учета членов семей в качестве безработных производят на основании информации кадровых подразделений, а также по итогам проверки, проводимой Центром на ежемесячной основе.
Кадровые подразделения вводят в информационную систему Фонда информацию о членах семей, подлежащих снятию с учета, при наступлении одного из следующих случаев:
- изменении статуса "неработающий" члена (членов) семей;
- прекращении службы сотрудниками;
- смерти или выезда на ПМЖ члена (членов) семей за пределы РК.
Помимо этого, если в пользу членов семей, зарегистрированных в качестве безработных, производились отчисления и взносы, они также в автоматическом режиме снимаются с учета.
Информация о членах семей, подлежащих снятию с учета в качестве безработных, в течение одного рабочего дня в автоматическом режиме передается в информационную систему "Рынок труда".
Снятие с учета производится в автоматическом режиме в течение одного рабочего дня со дня поступления информации.
Далее в течение одного рабочего дня со дня снятия с учета членов семей в качестве безработных сведения по ним направляются в информационную систему Фонда в автоматическом режиме.
Фонд в течение одного рабочего дня со дня внесения в свою информационную систему данных о снятии с учета направляет соответствующую информацию кадровым подразделениям.
Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.