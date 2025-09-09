#АЭС в Казахстане
Право

Изменились правила регистрации безработных членов семей военнослужащих

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 08:55 Фото: freepik
Министр труда приказом от 29 августа 2025 года внесла поправки в Правила регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Правила и случаи регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, а также лиц, находящихся на их иждивении, не осуществляющих трудовую деятельность".

Таким образом, положения правил теперь распространяются на членов семей сотрудников органов гражданской защиты.

Поправками установлено, что военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты обращаются с письменным заявлением в произвольной форме о регистрации членов семей в качестве безработных и приложением списков членов семей в кадровые подразделения министерства обороны, специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты.

В течение двух рабочих дней со дня поступления заявлений от сотрудников кадровые подразделения вносят в информационную систему Фонда персональные данные (ИИН) членов семей с указанием их текущего статуса "безработный".

Указывается, что информационная система Фонда в автоматическом режиме формирует списки членов семей с текущим статусом "безработный" и передает их в информационную систему "Рынок труда".

Списки членов семей с текущим статусом "безработный", отображаются в информационной системе "Рынок труда" только для Центра.

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
