Изменились правила регистрации безработных членов семей военнослужащих

Министр труда приказом от 29 августа 2025 года внесла поправки в Правила регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Правила и случаи регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, а также лиц, находящихся на их иждивении, не осуществляющих трудовую деятельность".

Таким образом, положения правил теперь распространяются на членов семей сотрудников органов гражданской защиты.

Поправками установлено, что военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты обращаются с письменным заявлением в произвольной форме о регистрации членов семей в качестве безработных и приложением списков членов семей в кадровые подразделения министерства обороны, специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты.

В течение двух рабочих дней со дня поступления заявлений от сотрудников кадровые подразделения вносят в информационную систему Фонда персональные данные (ИИН) членов семей с указанием их текущего статуса "безработный".

Указывается, что информационная система Фонда в автоматическом режиме формирует списки членов семей с текущим статусом "безработный" и передает их в информационную систему "Рынок труда".

Списки членов семей с текущим статусом "безработный", отображаются в информационной системе "Рынок труда" только для Центра.

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2025 года.