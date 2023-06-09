В Алматы открыли региональный центр МВФ

Региональный центр в Алматы стал 17-м центром развития потенциала Международного валютного фонда в мире, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Национального банка, центр будет координировать деятельность МВФ в девяти странах региона: Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

"Деятельность центра будет направлена на развитие компетенций, обмен опытом, изучение и применение лучших мировых практик в области государственного управления, денежно-кредитной и бюджетной политики, развития финансового сектора", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов встретился с главой миссии МВФ в РК Николя Бланше и обсудил текущую ситуацию и перспективы экономического развития Казахстана.