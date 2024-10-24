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Токаев одобрил Меморандум с МВФ о создании Регионального центра Кавказа, Центральной Азии и Монголии

Бизнес-центры, деловые центры, новостройки, Алматы, лето, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 12:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 22 октября 2024 года, которым одобрен Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии, сообщает Zakon.kz.

Меморандум предусматривает создание Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии ("ЦТП-КЦАМ" или "Центр") для обслуживания Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и других стран-бенефициаров, которые могут быть присоединены в будущем.

Целью создания центра является оказание помощи странам-бенефициарам в создании сильных институтов и повышении квалификации для разработки и реализации рациональной экономической политики, которая способствует устойчивому росту и снижению уровня бедности.

Деятельность ЦТП-КЦАМ будет сосредоточена на оказании технической помощи, проведении семинаров и других учебных мероприятий, связанных с ТП на страновом и региональном уровнях, в областях компетенции МВФ.

В документе говорится, что Казахстан приветствует и поддерживает усилия МВФ, и в целях содействия этому намерению Казахстан предложил разместить офис ЦТП-КЦАМ в городе Алматы.

С принятием МВФ этого предложения Казахстан будет оказывать поддержку в соответствии с положениями настоящего Меморандума. ЦТП-КЦАМ будет являться учреждением МВФ и не будет обладать правосубъектностью, отличной от правосубъектности МВФ.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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