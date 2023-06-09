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Маулен Ашимбаев: Пора оставить стереотипы холодной войны

Казахстан геополитики Маулен Ашимбаев Сенат Фото: ООН
Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев 9 июня высказался по поводу заявлений о том, что Казахстану пора "выбрать сторону" в геополитическом кризисе и примкнуть к крупной державе, передает Zakon.kz.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на панельной сессии Международного форума Астана ответил на вопрос о том, не пора ли Казахстану в текущем геополитическом кризисе "выбрать сторону конфликта" и присоединиться к ней. По мнению спикера, сегодня формируется новая парадигма международных отношений.

"Нам нужно оставить стереотипы и подходы холодной войны, пережитки прошлого. Сегодня наша международная система развивается вокруг интересов крупных государств. Я не считаю, что это правильный подход в XXI веке. Нам нужна новая парадигма, в которой будет баланс интересов всех стран и уважение одинаково ко всем. Это новый приоритет. Я считаю, нам необходимо работать в этом направлении, и, конечно, это находится в международной повестке дня Казахстана".Маулен Ашимбаев

Кроме того, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что каждая страна, каждая средняя держава, к которым относится сегодня и Казахстан, должна реализовывать политику на основании своих национальных интересов.

"Наши национальные интересы включают нашу территориальную целостность, независимость, безопасность граждан, стабильность страны, государственных институтов. Поэтому я считаю, что это неправильно спрашивать страны, нужно ли им выбирать сторону, лучше спросить, каковы ваши национальные интересы сейчас, завтра, в следующие годы".Маулен Ашимбаев

По его словам, для достижения своих целей Казахстан будет сотрудничать с крупными государствами.

"США – это один из самых крупных инвесторов в казахстанскую экономику. Американские компании инвестировали очень много в казахстанский энергетический сектор, поэтому мы благодарны за эти инвестиции, мы хотим с ними работать и разрабатывать новые проекты. В то же время мы заинтересованы в работе с китайскими компаниями, европейскими компаниями и, конечно же, Россия – это один из наших основных партнеров. Поэтому для того, чтобы достичь наших целей, сохранить нашу независимость, целостность нашей территории, мы должны иметь хорошие отношения со всеми крупными игроками".Маулен Ашимбаев

О роли Казахстана как посредника между Востоком и Западом, Севером и Югом высказался президент Касым-Жомарт Токаев в своей статье, опубликованной 8 июня. Глава государства заявил, что это заслуга нашей уникальной истории и географического положения.

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