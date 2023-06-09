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Неудобные автобусы в Астане прокомментировали в Минтруда

Неудобные автобусы в Астане прокомментировали в МТСЗН Фото: Zakon.kz
Астанчане стали жаловаться на новые неудобные автобусы, в которые сложно сесть обычным людям, не говоря о людях с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Ситуацию прокомментировал в ходе пресс-конференции Службы центральных коммуникаций при Президенте РК председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда с социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов.

На площадке пресс-конференции в СЦК журналист задала вопрос касательно неудобных автобусов в Астане.

"В Астане запустили автобусы, в которые сложно зайти обычным людям, не говоря о людях с инвалидностью. Как коммерческие организации автопарка закупают новые автобусы, но не учитывают их доступность и комфорт?" – спросила журналист.

На жалобу Толеген Оспанкулов ответил, что воздействовать на коммерческие автопарки по закупу нужных автобусов не может, поскольку их деятельность курируется другим ведомством.

"Мы по большей части сейчас занимаемся вопросами улучшения инфраструктуры, потому что даже если в автобусе есть пандус, то не везде есть нужный барьер: пандус опускается, допустим, на 20 сантиметров, а высота барьеров обычно 40 сантиметров. Поэтому мы сначала улучшаем инфраструктуру. Мы в течение двух, трех лет распространяем инватакси, на которое имеет право каждый гражданин с инвалидностью. Но с ними тоже есть сложности. Поэтому мы обратились в компанию "Яндекс" и попросили их приобрести новые автомобили, чтобы обслуживать людей с инвалидностью", – добавил спикер.

Ранее стало известно, что 22 тысячи объектов Казахстана переадаптируют для людей с инвалидностью.

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