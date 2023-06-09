Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Видео с уставшими пожарными умилило Казнет

Видео с уставшими пожарными умилило Казнет Фото: скриншот видео
В социальных сетях 9 июня 2023 года появилось видео с уставшими пожарными, которые тушат крупный лесной пожар в Абайской области. Пользователей Казнета ролик умилил, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в Instagram-паблике yknews.kz. На кадрах можно увидеть "разбросанных" по земле пожарных. Судя по описанию, видео снято в Бородулихинском районе Абайской области, где в настоящее время тушат крупный лесной пожар. А на земле лежат уставшие пожарные.

В комментариях казахстанцы восхитились пожарными, которые, рискуя здоровьем и жизнью, исполняют свой служебный долг. По мнению пользователей Казнета, пожарным нужно поднять зарплату:

  • "Герои",
  • "Сил и здоровья",
  • "Господи, дай им сил и здоровья!"
  • "Им в срочном порядке нужно поднимать заработную плату",
  • "Герои, каждый день они рискуют своим здоровьем и жизнью!"
  • "Дайте им терпение, сил и крепкого здоровья. Вот так каждый раз бороться с огнем",
  • "Дай Бог вам, дорогие пожарные, здоровья, сил, выносливости и никогда не попадать в неприятные ситуации",
  • "Да, лето самый опасный период. Они не просто рискуют здоровьем, самое главное – они спасают человеческие жизни",
  • "Сил вам и здоровья, ребята... Тут ходишь, умирая от жары, а ребята в полном обмундировании в таком пекле работают...",
  • "Вот у кого должна быть заработная плата депутатов и акимов, а они это делают за копейки. Здоровья вам, сил и терпения",
  • "Почему им не поднимаете зарплату? Они рискуют, теряют здоровье. Наши пожарники должны получать самую достойную зарплату. Удачи вам, ребята!"
  • "Все думают, что быть пожарным – это легко, а на самом деле нет. Мой сын тоже пожарный и также находится, как эти люди, в таких местах опасных и трудных. Всем пожарным здоровья, удачи, чтобы всегда возвращались домой целыми и невредимыми".

Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин заявил, что площадь пожара в Абайской области составляла минимум 3 га и потом резко произошел рост до 100 га. По его словам, резкий рост площади произошел из-за неправильной оценки первичной обстановки.

Читайте также

Полицейский сбил пешехода в Жамбылской области

Динара Халдарова
Интересное Абайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Ситуация в Украине 8 июня
Ситуация в Украине: началось контрнаступление, в НАТО допускают участие своих войск в конфликте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления