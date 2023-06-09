Видео с уставшими пожарными умилило Казнет

В социальных сетях 9 июня 2023 года появилось видео с уставшими пожарными, которые тушат крупный лесной пожар в Абайской области. Пользователей Казнета ролик умилил, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в Instagram-паблике yknews.kz. На кадрах можно увидеть "разбросанных" по земле пожарных. Судя по описанию, видео снято в Бородулихинском районе Абайской области, где в настоящее время тушат крупный лесной пожар. А на земле лежат уставшие пожарные.

В комментариях казахстанцы восхитились пожарными, которые, рискуя здоровьем и жизнью, исполняют свой служебный долг. По мнению пользователей Казнета, пожарным нужно поднять зарплату:

"Герои",

"Сил и здоровья",

"Господи, дай им сил и здоровья!"

"Им в срочном порядке нужно поднимать заработную плату",

"Герои, каждый день они рискуют своим здоровьем и жизнью!"

"Дайте им терпение, сил и крепкого здоровья. Вот так каждый раз бороться с огнем",

"Дай Бог вам, дорогие пожарные, здоровья, сил, выносливости и никогда не попадать в неприятные ситуации",

"Да, лето самый опасный период. Они не просто рискуют здоровьем, самое главное – они спасают человеческие жизни",

"Сил вам и здоровья, ребята... Тут ходишь, умирая от жары, а ребята в полном обмундировании в таком пекле работают...",

"Вот у кого должна быть заработная плата депутатов и акимов, а они это делают за копейки. Здоровья вам, сил и терпения",

"Почему им не поднимаете зарплату? Они рискуют, теряют здоровье. Наши пожарники должны получать самую достойную зарплату. Удачи вам, ребята!"

"Все думают, что быть пожарным – это легко, а на самом деле нет. Мой сын тоже пожарный и также находится, как эти люди, в таких местах опасных и трудных. Всем пожарным здоровья, удачи, чтобы всегда возвращались домой целыми и невредимыми".

Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин заявил, что площадь пожара в Абайской области составляла минимум 3 га и потом резко произошел рост до 100 га. По его словам, резкий рост площади произошел из-за неправильной оценки первичной обстановки.