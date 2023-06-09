Глава МЧС о крупном пожаре в Абайской области: Площадь резко выросла от 3 до 100 га

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин прокомментировал ситуацию с природным пожаром в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

По его словам, первичное сообщение о пожаре министерство получило от Комитета лесного хозяйства 8 июня около 12:00.

"Площадь пожара составляла минимум 3 га и потом резко произошел рост до 100 га. Это говорит о том, что, возможно, неправильная оценка была обстановки первичной. Из-за этого были несвоевременно направлены дополнительные силы и средства". Юрий Ильин

После резкого увеличения площади пожара министерством было принято решение о направлении дополнительных сил и средств.

"Мы приняли решение и направили собственные силы и средства дополнительно в этот регион уже из регионов – Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей и Астаны. Плюс перебрасываем вертолетную технику вплоть от Кызылорды и Алматы туда для тушения пожара. Соответственно, это требует определенного времени". Юрий Ильин

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года.

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Позднее сообщалось, что министр по ЧС РК Юрий Ильин распорядился усилить группировку сил и средств, задействованных в тушении пожара на территории Батпаевского лесничества Абайской области.

