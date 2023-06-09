Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев встретился с еще одним важным гостем

Касым-Жомарт Токаев встретился с еще одним важным гостем Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 9 июня 2023 года провел встречу с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя Жельку Цвиянович, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за активное участие в работе Международного форума Астана.

Президент отметил, что ее визит в Казахстан открывает хорошие возможности для развития двусторонних отношений и реализации взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру вопросов.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Боснию и Герцеговину в качестве перспективного торгово-экономического партнера в Юго-Восточной Европе и Балканском регионе.

Касым-Жомарт Токаев встретился с еще одним важным гостем

Фото: akorda.kz

Желька Цвиянович выразила благодарность за гостеприимство и теплый прием, а также приглашение участвовать в работе Международного форума Астана.

Она отметила важность проведения данного форума, в рамках которого прозвучали новые инициативы по вопросам международного сотрудничества и текущего состояния глобальной экономики.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Переговоры прошли в доверительном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. По итогам достигнута договоренность по активизации двустороннего сотрудничества.

Материал по теме

Опубликован анонс встреч Токаева на 9 июня

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Организации Объединенных Наций. Они обсудили перспективы развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и институтами ООН, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Читайте также

Маулен Ашимбаев: Пора оставить стереотипы холодной войны

Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ООН

Опубликован анонс встреч Токаева на 9 июня

Динара Халдарова
Астана Токаев Касым-Жомарт Босния и Герцеговина Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Ситуация в Украине 8 июня
Ситуация в Украине: началось контрнаступление, в НАТО допускают участие своих войск в конфликте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления