Токаев направил телеграмму председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Желько Комшичу по случаю Дня независимости Боснии и Герцеговины, сообщили в Акорде 1 марта 2026 года.

"Президент Казахстана выразил уверенность в том, что сотрудничество между Астаной и Сараево, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран", – говорится в сообщении.

