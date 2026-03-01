Токаев направил телеграмму председателю Президиума Боснии и Герцеговины
Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Желько Комшичу по случаю Дня независимости Боснии и Герцеговины, сообщили в Акорде 1 марта 2026 года.
"Президент Казахстана выразил уверенность в том, что сотрудничество между Астаной и Сараево, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран", – говорится в сообщении.
Также ранее президент Токаев поздравил соотечественников с Днем благодарности.
