Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ООН

9 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Организации Объединенных Наций, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что глава государства провел встречу с делегацией ООН в составе замгенерального секретаря ООН – исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армиды Алисджабаны, помощника генсекретаря по политическим вопросам Мирослава Енчи и помощника генсекретаря ООН – помощника Администратора программы развития ООН Иваны Живкович.



Участники встречи обсудили перспективы развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и институтами ООН, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Кроме того, президент выразил признательность дипломатам за активное участие в Международном форуме Астана, отметив, что их предложения через призму деятельности ООН внесли вклад в содержательное наполнение этой важной диалоговой площадки.

Лидер Казахстана подчеркнул исключительную роль ООН в деле укрепления мира и обеспечения безопасности. Он акцентировал внимание на важности проведения всеобъемлющей реформы Совета Безопасности ООН и расширения представленности этого органа.

Также глава государства подтвердил приверженность Казахстана к объединению усилий с ООН в целях укрепления роли этой универсальной Организации.

Стоит отметить, что в Казахстане успешно функционируют более 20 различных подразделений ООН. В этом контексте отмечена важность создания в Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Деятельность данного Центра будет сосредоточена на усилении координации агентств ООН с правительствами стран региона через принятие комплексных мер для продвижения Повестки-2030.

Также президент сегодня, 9 июня, проведет встречи с: