В Алматы пройдут гидравлические испытания тепловых сетей

С 14 по 26 июня на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает Zakon.kz.

По информации Алматинских тепловых сетей, во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов с 4:00 до 7:00 горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.



Как сообщили в компании, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.

"В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109", – говорится в сообщении.

График проведения испытаний теплосетей

14 июня

Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Рыскулова – Байзакова – Яблочкова;

Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

14 и 15 июня

Ауэзовский и Алмалинский районы: Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.

с 14 по 23 июня

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева, Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль, микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

15 июня

Алатауский район: поселок Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

15 и 16 июня

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

16 июня

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко, Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи;

Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

19 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.

19 и 20 июня

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

20 и 21 июня

Ауэзовский район: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова;

Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.

21 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.

с 21 по 23 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

22 и 23 июня

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш;

Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

23 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

26 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.