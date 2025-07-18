С 21 июля на улицах Алматы может появиться кипяток

С 21 июля по 1 августа 2025 года на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает Zakon.kz.

Специалисты поясняют, во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4 до 7 часов утра – горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Несмотря на принятые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность и другие.

"В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109". ТОО "Алматинские тепловые сети"

График проведения испытаний теплосетей

С 21 по 23 июля

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина; Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой; Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана.

С 21 июля по 1 августа

Бостандыкский район: Аскарова – мкр. Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – мкр. Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – мкр. Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева – Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – мкр. Алмагуль – микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова; Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

С 22 по 24 июля

Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова – Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова; Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобоякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

С 23 по 25 июля

Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова; Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак – 1, 2, 3, 4; мкр. Кокмайса квадрат улиц Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская; Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н.Данченко; Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека; Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Сейфуллина – Северное Кольцо – Бурундайская; Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

С 24 по 25 июля

Наурызбайский район: Райымбека – Жунисова – Абая – Алтын Орда; Жетысуский район: мкр. Кулагер по улицам Серикова – Ратушного, а также в квадрате улиц Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова;

Ауэзовский, Наурызбайский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова; Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – мкр. Зердели; Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

С 28 по 30 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева; Алатауский район: поселок Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

С 28 июля по 1 августа

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского; Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

С 29 и 1 августа

Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.

С 30 июля по 1 августа

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбайбатыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

С 31 июля по 1 августа

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова; Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону", – сказано в заключительной части.

Ранее сообщалось, что из-за проведения среднего ремонта участка улицы Кажымукана в Алматы вводятся временные ограничения движения.

