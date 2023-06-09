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Площадь лесного пожара в Абайской области увеличилась до 30 тыс. га

Площадь лесного пожара в Абайской области увеличилась до 30 тыс. га Фото: пресс-служба МЧС РК
В тушении пожара в Абайской области в настоящее время задействованы более 600 человек, 168 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны. Об этом 9 июня 2023 года рассказали в МЧС, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета лесного хозяйства, предварительная площадь пожара – 30 тыс. га.

Площадь лесного пожара в Абайской области увеличилась до 30 тыс. га

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Привлечено шесть вертолетов, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. Всего осуществлено 55 сбросов воды объемом 154 тонны", – говорится в Telegram-канале МЧС РК.
Площадь лесного пожара в Абайской области увеличилась до 30 тыс. га

Фото: пресс-служба МЧС РК

Юрий Ильин прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область в связи с пожаром в области Абай и необходимостью координации сил и средств, задействованных в тушении пожара. Министр лично возглавит штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

Площадь лесного пожара в Абайской области увеличилась до 30 тыс. га

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как отмечается, в связи с природным пожаром в Абайской области открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС: 8 7172 53-32-84, 8 722 235-38-31. Также население, нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам "112" и "101".

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Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин заявил, что площадь пожара в Абайской области 8 июня 2023 года составляла минимум 3 га и потом резко произошел рост до 100 га. По его словам, резкий рост площади произошел из-за неправильной оценки первичной обстановки.

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