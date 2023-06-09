Билеты на матчи Месси в чемпионате МЛС распроданы до конца сезона

Американский футбольный клуб "Интер Майами" всего лишь за сутки сумел добиться небывалого рекорда в своей истории. После того, как стало известно о переходе Лионеля Месси, были распроданы билеты клуба на все игры до конца сезона МЛС, включая выездные матчи, сообщает Zakon.kz.

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В связи с таким ажиотажем "Интер Майами" рассматривает варианты смены стадиона на более вместительный, так как нынешняя арена "Драйв Пинк Стэдиум" вмещает всего 18 тысяч человек болельщиков, информирует As. По некоторым источникам, ряд болельщиков "Майами" перепродают входные билеты от 3500 и до 9000 долларов при первоначальной цене в 30 долларов.

Сейчас пока неизвестно, когда Месси дебютирует за свой новый клуб. У "Интер Майами" остается 12 матчей до конца регулярного чемпионата MLS. Клуб Дэвида Бэкхема в нынешнем сезоне выступает неудачно, занимая последнее место в Восточной конференции. В 16 поединках у команды лишь пять побед и 15 очков.





Фото: Instagram/leomessi

Лионель Месси выступал за "ПСЖ" с лета 2021 года и покинул стены парижского клуба 3 июня, а спустя 4 дня аргентинец объявил о своем переходе в "Интер Майами". В прошедшем сезоне форвард сборной Аргентины провел за "парижан" 41 игру во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.