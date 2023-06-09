Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Билеты на матчи Месси в чемпионате МЛС распроданы до конца сезона

Футбол Распродажа Билетов Фото: Instagram/leomessi
Американский футбольный клуб "Интер Майами" всего лишь за сутки сумел добиться небывалого рекорда в своей истории. После того, как стало известно о переходе Лионеля Месси, были распроданы билеты клуба на все игры до конца сезона МЛС, включая выездные матчи, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

В связи с таким ажиотажем "Интер Майами" рассматривает варианты смены стадиона на более вместительный, так как нынешняя арена "Драйв Пинк Стэдиум" вмещает всего 18 тысяч человек болельщиков, информирует As. По некоторым источникам, ряд болельщиков "Майами" перепродают входные билеты от 3500 и до 9000 долларов при первоначальной цене в 30 долларов.

Сейчас пока неизвестно, когда Месси дебютирует за свой новый клуб. У "Интер Майами" остается 12 матчей до конца регулярного чемпионата MLS. Клуб Дэвида Бэкхема в нынешнем сезоне выступает неудачно, занимая последнее место в Восточной конференции. В 16 поединках у команды лишь пять побед и 15 очков.

Футбол Интер Майами Билеты

Фото: Instagram/leomessi

Лионель Месси выступал за "ПСЖ" с лета 2021 года и покинул стены парижского клуба 3 июня, а спустя 4 дня аргентинец объявил о своем переходе в "Интер Майами". В прошедшем сезоне форвард сборной Аргентины провел за "парижан" 41 игру во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.

Читайте также

Легендарный Александр Винокуров стал чемпионом Азии-2023 по велоспорту

Куандык Шынасилов
ПСЖ Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Ситуация в Украине 8 июня
Ситуация в Украине: началось контрнаступление, в НАТО допускают участие своих войск в конфликте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления