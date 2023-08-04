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Билеты на гостевой матч Месси за "Интер Майами" распродали за 10 минут

Билеты на первый гостевой матч "Интер Майами" распродали за 10 минут Фото: Instagram/intermiamicf
На первый выездной поединок американского футбольного клуба "Интер Майами" с участием Лионеля Месси болельщики уже раскупили все входные билеты, сообщает Zakon.kz.

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7 августа на стадии 1/8 финала Кубка лиг "Интер Майами" в гостях встретится с "Далласом". По информации Bloomberg, билеты на этот матч раскупили за 10 минут. Несомненно, большой ажиотаж и интерес к этой встрече связан с возможным выходом на поле аргентинского форварда Лионеля Месси.

Самый дешевый билет можно было купить за 299 долларов, а цена более дорогих доходила до 600 долларов. Арена, на которой планируется проведение матча, находится в северном пригороде Далласа и  вмещает около 20 тысяч зрителей.

Пока что Лионель Месси провел три матча за свой новый клуб и забил пять мячей. В последнем матче 1/16 финала Кубка лиг с "Орландо" аргентинский нападающий оформил дубль.

Месси перешел в "Интер Майами" нынешним летом из французского "ПСЖ". Контракт игрока с клубом рассчитан на два сезона, аргентинец будет ежегодно зарабатывать в американском футбольном клубе от 50 до 60 млн долларов.

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