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Аскара Жакупбаева освободили от должности

Аскара Жакупбаева освободили от должности Фото: primeminister.kz
Аскар Жакупбаев освобожден от должности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Приказом министра МСХ РК Жакупбаев Аскар Шакенович освобожден от должности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК".

Аскар Жакупбаев родился в 1963 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим строительной части совхоза Мынбулакский. В разные годы работал ветеринарным врачом, секретарем комитета комсомола совхоза Мынбулакский, ветеринарным инспектором акимата с. Мынбулак (1986-1996), замглавного ветеринарного врача Аягозского района по эпизоотии (1996-1997), в органах ветеринарного надзора (1997-1999). Он занимал руководящие должности в структуре МСХ по ВКО (1999-2019), а также был замдиректора по экономическим вопросам регионального филиала Национальной палаты предпринимателей по ВКО (2021).

Должность председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК занимал с ноября 2021 года.

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