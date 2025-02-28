Токаев освободил от должности Жандоса Шаймарданова
Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
"Указом главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович освобожден от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.
Жандос Шаймарданов родился 24 февраля 1987 года в Восточно-Казахстанской области. В 2009 году по стипендии "Болашак" окончил Йоркский университет в Великобритании по специальности "Экономика и финансы". В 2020 году получил степень магистра Бизнес-аналитики и Big Data в Университете IE, Испания.
Трудовой путь начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.
2010-2013 – Менеджер в АО "Самрук-Казына".
2013-2014 – Советник Министра экономики и бюджетного планирования.
2014-2016 – Директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК.
2016-2019 – Директор департамента, Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек".
2019-2020 – Председатель Правления АО "QazTech Ventures".
2020-2022 – Директор департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК.
2022 – 2023 – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
С 16 сентября 2023 года – Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.