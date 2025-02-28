Токаев освободил от должности Жандоса Шаймарданова

Жандос Шаймарданов освобожден от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович освобожден от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Жандос Шаймарданов родился 24 февраля 1987 года в Восточно-Казахстанской области. В 2009 году по стипендии "Болашак" окончил Йоркский университет в Великобритании по специальности "Экономика и финансы". В 2020 году получил степень магистра Бизнес-аналитики и Big Data в Университете IE, Испания.

Трудовой путь начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.

2010-2013 – Менеджер в АО "Самрук-Казына".

2013-2014 – Советник Министра экономики и бюджетного планирования.

2014-2016 – Директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК.

2016-2019 – Директор департамента, Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек".

2019-2020 – Председатель Правления АО "QazTech Ventures".

2020-2022 – Директор департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК.

2022 – 2023 – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

С 16 сентября 2023 года – Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.