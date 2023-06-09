На полгода продлен запрет на вывоз лесоматериалов из Казахстана

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные", – сказано в тексте документа.