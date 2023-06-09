На полгода продлен запрет на вывоз лесоматериалов из Казахстана
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Министерство индустрии и инфраструктурного развития утвердило приказ от 7 июня 2023 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.
"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные", – сказано в тексте документа.
Запрет вводится с 10 июня 2023 года.
До 9 июня действовал запрет на вывоз лесоматериалов, утвержденный приказом МИИР от 7 декабря 2022 года.
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