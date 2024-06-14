Продлен запрет на вывоз отдельных лесоматериалов из Казахстана

Министр промышленности и строительства подписал приказ от 10 июня 2024 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, гранул древесных, страной происхождения которого является Республика Казахстан, – сказано в тексте.

Как отмечалось ранее, запрет вводится с целью развития отечественной деревообрабатывающей промышленности страны и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов из Казахстана.

Приказ вводится с 12 июня 2024 года.

Ранее запрет на вывоз лесоматериалов действовал с 11 декабря и с 10 июня 2023 года.

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