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Законодательство РК

Продлен запрет на вывоз отдельных лесоматериалов из Казахстана

На полгода продлен запрет на вывоз отдельных лесоматериалов из РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 12:11 Фото: pexels
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 10 июня 2024 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, гранул древесных, страной происхождения которого является Республика Казахстан, – сказано в тексте.

Как отмечалось ранее, запрет вводится с целью развития отечественной деревообрабатывающей промышленности страны и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов из Казахстана.

Приказ вводится с 12 июня 2024 года.

Ранее запрет на вывоз лесоматериалов действовал с 11 декабря и с 10 июня 2023 года.

Также мы сообщали, что в Казахстане ввели запрет на вывоз сахара.

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Запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
Элина Черногрицкая
Законодательство Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
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