Казахстанка неожиданно для себя выиграла миллион тенге

Астанчанка Жазира Омарбекова стала победителем лотереи "Твоя удача" от АО "Сәтті жұлдыз" и выиграла миллион тенге. Она призналась, что не сразу поверила в свой выигрыш и сначала даже подумала, что ей звонят мошенники, сообщает Zakon.kz.

Девушка стала участницей моментальной лотереи для абонентов Tele2 "Твоя удача". Разработана она совместно с Национальной лотереей "Сәтті Жұлдыз". Жазира Омарбекова рассказала, что забыла о своем участии.

"До этого я вообще никогда не участвовала в лотереях или розыгрышах. Но в этот раз я случайно подключилась к лотерее "Твоя удача" и забыла об этом. Оказывается, я присоединилась к розыгрышу, когда Tele2 прислало мне Push-уведомление. Раньше я даже не верила, что можно выиграть такую сумму. Я узнала об этом только после того, как менеджер "Сәтті Жұлдыз" позвонил мне. Именно тогда я вспомнила, что принимала участие в этой лотерее". Жазира Омарбекова

Жазира Омарбекова не верила в свой выигрыш до последнего и даже подумала, что ей звонят мошенники. Менеджерам "Сәтті жұлдыз" пришлось попотеть, чтобы девушка все же пришла на встречу.

"Сейчас много разных мошенников, видов мошенничеств, всякие пирамиды. Поэтому я вообще не верила. До сих пор не верю. И, наверное, не поверю, пока мне не поступят деньги. Когда мне позвонили менеджеры, я вообще не брала трубку. Говорила: "Спасибо, оставьте деньги себе, не надо". Но они так настойчиво звонили с разных номеров. Затем звонили из Алматы, из головного офиса. Потом я проверила эти номера, пробивала "Сәтті жұлдыз". Писала во все точки. Все перепроверила и решила сходить. Пошла я не одна, а со своим папой. Чтобы он тоже увидел". Жазира Омарбекова

Фото: Жазиры Омарбековой

Оказалось, что такая лотерея действительно существует. И участвовать в ней можно каждый день. Несколько тысяч призов варьируются от 100 тенге до четырех тысяч. А также есть три суперприза - по одному млн тенге, который как раз и выиграла Жазира Омарбекова. Каждый день абоненты получают один лотерейный билет, который разыгрывается моментально, в случае выигрыша человек получает сообщение. Денежный приз мгновенно переводится на абонентский счет. Если вы стали обладателей суперприза, то с вами свяжутся менеджеры для перевода крупного выигрыша. Наша собеседница не долго думала, как потратит деньги.

"Совсем недавно мы переехали в новую квартиру, и ее нужно обставлять. Планирую взять домой мебель, как раз нужны были деньги. В самый нужный момент появился этот выигрыш". Жазира Омарбекова

Этот случай заставил поверить девушку в то, что чудеса случаются.

"Другим участникам хочу пожелать, чтобы верили. Чтобы так же им сопутствовала удача, как и мне. Спасибо "Сәтті жұлдыз" за то, что так настойчиво звонили и просили прийти. Даже несмотря на то, что я не верила, столько звонили, писали. Участвуйте, выигрывайте и пусть вам тоже выпадет удача". Жазира Омарбекова

Естественно, "Твоя удача" - не единственная лотерея, которая есть у "Сәтті жұлдыз". Есть и лотерея "Мега миллионер" с самым большим главным призом среди моментальных - 20 млн тенге. Каждый зарегистрированный билет участвует в акции "Второй шанс", розыгрыш проходит раз в неделю, приз один млн тенге.