Женщина с ребенком выпала с 12-го этажа в Астане

В Астане 9 июня женщина с ребенком выпала с 12-го этажа, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП города сообщили, что 9 июня в 14:19 на канал "102" поступил вызов о том, что по улице Сыганак из окна 12-го этажа выпала женщина с ребенком. На место прибыли сотрудники полиции.

"От полученных травм женщина скончалась на месте. Малыша успели отвезти в больницу, но спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

Началось досудебное расследование.

В Алматы в 2021 году женщина с тремя детьми спрыгнула с девятого этажа. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи.