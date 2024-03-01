Женщина сбросилась с 12-го этажа в Алматы

Фото: pixabay

1 марта 2024 года в одном из дворов жилого комплекса Алматы произошла трагедия. По словам очевидцев, женщина выпала с 12-го этажа, сообщает Zakon.kz.

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