Женщина сбросилась с 12-го этажа в Алматы
Фото: pixabay
1 марта 2024 года в одном из дворов жилого комплекса Алматы произошла трагедия. По словам очевидцев, женщина выпала с 12-го этажа, сообщает Zakon.kz.
Также свидетели утверждают, что это произошло в ЖК "Манхэттен".
В полиции города подтвердили происшествие и дали небольшой комментарий.
"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района начато досудебное расследование. Обстоятельства будут установлены". Пресс-служба Департамента полиции Алматы
В конце 2023 года в маслихате Астаны сообщали, что в городе растет количество попыток самоубийства среди подростков.
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