Ролан Гаррос 2023. Кому удастся покорить Париж

Две насыщенных недели турнира Большого Шлема в Париже подходят к концу. В сетке мужского одиночного разряда осталось четыре теннисиста, и только двоим посчастливится побороться за главный трофей Ролан Гарроса.

Карлос Алькарас – Новак Джокович

Теннис переживает смену поколений, и в этом переходном моменте нет более яркого примера, чем Новак Джокович и Карлос Алькарас. Серб является представителем "большой тройки" , которая доминировала в спорте в последние десятилетия, а испанец же предстает лицом будущего. На данный момент преимущество одного теннисиста над другим больше видно в рейтинге (переменный номер 1 в мире), чем на самом корте.

Спортсмены встречались единожды в рамках Madrid Open в 2022 году. Тогда после упорной борьбы и двух тай-брейков со счетом 7:6, 5:6, 6:7 победу одержал молодой испанский теннисист.

Данное противостояние между Алькарасом и Джоковичем достойно финала, но сыграть заключительный матч на кортах Ролан Гарроса сможет только один из них.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Карлос Алькарас – 1.49, Новак Джокович – 2.75

Каспер Рууд – Александр Зверев

Пятничный поединок между занявшим второе место на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции Каспером Руудом и трехкратным полуфиналистом Александром Зверевым обещает стать матчем, в котором каждый из игроков будет биться до последнего.

Пара трижды встречалась на уровне ATP тура. Причем Александр Зверев дважды одерживал победу, а Рууд успешно завершил матч против немецкого теннисиста в рамках их последней встречи на ATP Masters 1000 Miami, но ни разу соперники не пересекались на грунте.

Болельщиков ждет битва норвежского форхенда и немецкого бэкхенда, тактический поединок, который станет захватывающим, неотразимым зрелищем двух игроков, которые все еще надеются на титул чемпиона в Париже.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Каспер Рууд – 1.94, Александр Зверев – 1.96