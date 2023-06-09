Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Казахстанцы с инвалидностью смогут подавать жалобы в комитет ООН: ратифицирован Факультативный протокол к Конвенции.
- Ратифицировано Соглашение об обмене кредитными историями в странах ЕАЭС. В РК уполномоченными организациями будут два кредитных бюро – АО "Государственное кредитное бюро" и ТОО "Первое кредитное бюро".
- С 1 июля 2023 года с 650 до 710 тенге вырастет цена на пачку сигарет и других табачных изделий.
- При освобождении от должности судей по отрицательным мотивам дополнительные обязательные пенсионные взносы, уплаченные за них, вернут в бюджет.
- День матерей и День отцов добавлены в перечень праздничных дат в Казахстане.
- Утверждены предельные оптовые цены на товарный газ на внутреннем рынке РК.
- Подтвердить ввоз в Казахстан сахара для промышленной переработки придется согласно правилам.
- Как и кому будет назначаться и выплачиваться специальное государственное пособие: приняты правила.
- С 10 июня 2023 года на полгода продлен запрет на вывоз из Казахстана отдельных видов лесоматериалов.
- Утверждены Правила исчисления стажа работы госслужащих для установления должностного оклада.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ